Reuters: Yabancı yatırımcılar seçimler öncesi Türkiye'yi yeniden incelemeye başlıyor

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan haberde, Türkiye'den ayrılmış olan yabancı yatırımcıların seçimler öncesinde ekonomik gidişatı incelemek üzere Türkiye'ye dönmeye başladığı ifade edildi.

Bazı yatırımcı ve bankacıların aktardığına göre, BBVA ve BNP Paribas gibi yabancı bankalar, mevcut Türk politikacıların yanı sıra muhalefet yetkilileri ve danışmanlarıyla görüşmek üzere ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyor.

Haberde, muhalefetin anketlerde önde çıkmasıyla birlikte, yabancı yatırımcıların Türkiye'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ortodoks olmayan" ekonomi politikalarının terk edileceğine dönük umutların artığı belirtiliyor.

Ajansa konuşan kaynaklar, yatırımcıların Türkiye ziyaretlerinin ve telekonferanslarının son haftalarda artış gösterdiğini ve Nisan ayına kadar bu temasların devam edeceğini aktardı.

Kaynaklardan biri, İspanyol BBVA bankasının gelecek hafta için düzenlemeyi planladığı ziyarette borçlarla ilişkili varlıklarda 1,5 trilyon doları temsil eden müşterilerin bulunmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak, "Muhalefetin kazanması durumunda faizlerde görece kısa vadede büyük artış yaşanacak" dedi. Ülkeye inceleme yapmak amacıyla gelecek olan yatırımcıların "kimin seçimi kazanacağını, kimin anahtar konumda olacağını ve programın ne olacağını" anlamaya çalışacakları ifade edildi.

BBVA bankası, konuya ilişkin açıklama yapmazken, Fransız BNP bankası, gelecek ay Türkiye'de toplantılar düzenleyeceğini bildirdi.

Diğer yandan, Türkiye'nin hazine, çevre ve enerji bakanlarının depremlerle ve "sürdürülebilir" tahvillerle ilgili para yöneticileriyle görüşmeler yapmak için Londra'ya gittiği ifade edildi. Söz konusu toplantılara katılanlardan biri olan Abrdn'in portfolyo yöneticilerinden Viktor Szabo, tahvillerle ilgili planların büyük ölçüde şekillenmiş olduğunu ve Türkiye hükümetinin seçimlere doğru bunları satmaya çalışabileceğini kaydetti.

Uzmanlar, Türkiye'nin bu yıl 5 milyar dolar daha borç alması gerektiğini söylerken, sürdürülebilir tahvil satışının yanı sıra dolar üzerinden tahvil almanın da açıkların kapatılmasında yardımcı olabileceği söylendi.

Bazı uzmanlar, muhalefetin seçimi kazanması durumunda liranın değerinin artış göstereceğini beklerken, bazı uzmanlar ise bu durumun parasal daralmayla daha fazla belirsizlik görüşünde.

Wall Street bankalarından Citi, bu ayın başında tahvil ve özkaynak yatırımcılarına ilişkin İstanbul'da iki günlük toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada "Gerilimli atmosfere karşın olumlu yönde değişim konusunda umutlu bir ruh haline sahip olunduğu" kaydedildi.

Başka bir kaynak ise, Körfez ülkelerinden yatırımcıların da Türkiye'de doğrudan yatırım için incelemelere başladığını söyledi.

Türkiye'yi yakında ziyaret edecek olan bir Batılı yatırımcı da, muhalefeti olabildiği kadar dinlemeyi planladığını, ama aynı zamanda Merkez Bankası yöneticileriyle de görüşeceğini aktardı.

Batılı yatırımcı, "Türkiye'nin mevcut eş piyasalar içindeki 'zayıf' konumlanışını yeniden değerlendirmek için güzel bir fırsat. Yükselen piyasalar arasında bir yıldız parlayacaksa, bu Türkiye olacak" dedi.