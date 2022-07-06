Reuters: Ukrayna Türkiye'den 3 Rus gemisi için daha talepte bulundu

Ukrayna Rusya'nın kontrolüne geçen Karadeniz'deki limanlarından çıkan Rus gemilerinin ülkeden çalınan tahılı taşıdığı iddiasını sürdürüyor.

Kiev geçen hafta Ankara'ya çağrıda bulunarak Beryansk'tan alınan tahılları taşıdığı öne sürülen Zhibek Zholy adlı Rus gemisine el konulmasını istemişti. Türk karasularına giren gemide inceleme başlatılmıştı.

Bu gelişmenin ardından İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'nın Rus bayraklı 3 farklı gemi hakkında da soruşturma açılması için Türk yetkililerden talepte bulunduğunu duyurdu. Talebin 13 Haziran'da Ankara'ya mektupla iletildiği belirtildi.

Ajansın ele geçirdiği resmi belgelere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna "Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çaldığı"nı iddia ettiği tahılı taşıyan 3 Rus gemisinin daha soruşturulması için Türkiye'den yardım istedi.

13 Haziran tarihli mektup

Ankara'ya iletilen 13 Haziran tarihli mektupta Ukrayna başsavcılık ofisi Türkiye Adalet Bakanlığı'ndan 3 Rus gemisini soruşturmasını ve Ukrayna'da Herson gibi bölgelerden "tahıl çalındığı" iddialarına ilişkin kanıt sağlamasını istedi.

Mektupta gemilerin Kırım'ın Sivastopol ana tahıl ambarından Nisan ve Mayıs aylarında yola çıktığı belirtilirken, Ankara'dan bu gemilerin taşıdıkları yüke ve Türk limanlarına girişlerine ilişkin belgeleri Ukrayna'ya vermesi istendi.

Sözkonusu gemilerin adlarının Mikhail Nenashev, Matros Pozynich ve Matros Koshka olduğu belirtildi. Gemilerin, Batının yaptırım uyguladığı Rus devlet şirketi Birleşik Gemi İnşa Şirketi'ne ait olduğu belirtilirken, Reuters şirketin konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediğini yazdı. Kremlin'den de konuya ilişkin bir yorum yapılmadığını belirten ajans sözkonusu kuru yük gemilerindeki tahılın çıkış ve varış noktalarını belirleyemediğini duyurdu.

Herson'da Rusya'nın kurduğu yönetimin başkan vekili Kiril Stremusov bölgedeki tahılın Kırım'a gittiğini ve yerel çiftçilerin tahıl sevkıyatından sorumlu olduğunu söyledi. Stremusov Türkiye ya da Ortadoğu'ya sevkıyata ilişkinse bir bilgisinin olmadığını belirtti.

'Dörtyol limanında yük boşalttı'

Rusya Ukrayna'nın tahıllarını çaldığı iddialarını reddediyor.

13 Haziran tarihli mektupta, Ukraynalı yetkililer bahsi geçen gemilerden en az ikisinin Sivastopol’deki limana girmeden önce takip sistemlerini kapattığını belirtiyor. Reuters, gemilerden biri olan 169 metrelik Mikhail Nenashev’den "altın sarısı, tahıl benzeri" yükün 27 Haziran'da Hatay Dörtyol Limanı yakınlarında kamyonlara boşaltıldığına ilişkin görüntüler olduğunu duyurdu.