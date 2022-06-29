Reuters: Türkiye, Finlandiya ve İsveç memorandumu, ABD'nin müdahalesiyle mümkün oldu

NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan memorandumun, ABD'nin son andaki müdahalesiyle kabul edildiği iddia edildi. Reuters'a konuşan ABD hükümet yetkilileri, görüşmelerin sonucunda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmayabileceği, ancak Washington'ın "dürtmesi" sayesinde imzaların atıldığını söyledi.

Öte yandan Reuters'e konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, dün Madrid'deki iki saatlik görüşmelerde halen bazı anlaşmazlık noktalarını üzerinde tartışmaların devam ettiğini ve tarafların mevcut tutumlarını değiştirmediğini aktardı. Finlandiya Dışişleri Bakanı tıkanan görüşmelerde bir ara verdiklerini ve sonrasında tarafların bir anda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

'Kahve molası verdik ve sonrasında her şey daha kolay oldu'

Haavisto, "Sonra bir kahve molası verdik ve her zaman olduğu gibi kahve molası sırasında harika fikirler ortaya çıktı. Toplantının sonuna doğru sonuca varmak daha kolay oldu" dedi. Haavisto toplantıdaki bu değişimin beklenmedik olduğunu sözlerine ekledi.

Reuters'in görüştüğü kaynaklar, görüşmelerde özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in etkili olduğunu, Türkiye'yi müzakerelere devam etmeye teşvik ettiğini, ayrıca Finlandiya ve İsveç'e de Ankara'nın isteklerini kabul ettirmeye zorladığını söylediler.

'Biden bitiş çizgisini geçmek için yardımcı oldu'

ABD hükümetinden üst düzey bir yetkili, anlaşmanın açıklanmasının ardından, Washington'un kasıtlı bir stratejiyle oluşturulan süreçte Türkiye'ye anlaşmayı kabul ettirdiğini söyledi. ABD'li yetkili, Joe Biden'ın tarafları "bitiş çizgisinden geçirmek için yardımcı olduğunu" ve önemli anları seçme konusunda "seçici" olduğunu söyledi.

ABD'li yetkili, "Finliler ve İsveçliler, en önemli olduğunu düşündükleri anda Başkan Biden'ı görevlendirmeye çok odaklandılar" diyerek, Biden ile Erdoğan arasındaki bir telefon görüşmesinin anlaşmayı sonuçlandırdığını söyledi.

Atılan bu imzalarla birlikte Mayıs ayından bu yana Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair tartışmalar sona erdi.