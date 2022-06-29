Biden yönetimi Türkiye'ye potansiyel F-16 satışını desteklediğini açıkladı

NATO Liderler Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ortak memorandumun ardından, ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'ye F-16 satışı ve mevcut uçakların modernizasyonu için açıklama yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Celeste Wallander bugün, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı ve modernizasyonu anlaşmasını desteklediğini açıkladı.

'Türkiye'nin savunma kabiliyetinin güçlenmesi ABD'nin çıkarınadır'

Pentagon yetkilisi Wallander yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma kabiliyetinin güçlenmesinin NATO'nun ve dolayısıyla ABD'nin savunmasının güçlenmesi anlamına geleceğini söyledi. Wallander, "ABD, Türkiye'nin savaş filosunun modernizasyonunu destekliyor çünkü bu hareket NATO güvenliğine ve dolayısıyla Amerikan güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu planının halen görüşülmeye devam ettiğini ifade eden Wallander, Türkiye'nin savunma kabiliyetinin NATO'nun savunması için değerli olduğunu belirtti.

Kongre üyeleri desteklemeyince ABD Dışişleri açıklama yapmıştı

Türkiye geçen sene ABD'den 40 Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı alımı ve mevcut envanterde bulunan 80'e yakın F-16'nın modernizasyonunu talep etti.

Satışın gerçekleşmesi için ABD Kongresi'nin de onayı gerekiyor. Ancak Kongre'de bazı üyelerin satışa destek vermemesi üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre üyelerine, Türkiye'ye satışın ABD'nin çıkarına olacağını belirten mektuplar göndermişti.

ABD Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye F-16'ları mı teklif etti?

Pentagon'dan gelen açıklamanın Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO memorandumundan sonra gelmesi, anlaşma için ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını teklif ettiği iddialarına neden oldu.

Reuters'in görüştüğü ABD hükümetinden bir yetkili, "ABD, Finlandiya ve İsveç ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Türkiye'ye hiçbir şey teklif etmedi ve Türkiye'den de bir şey talep etmedi" diyerek iddialara karşı çıktı. ABD yetkilisi, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebiyle ilgili görüşmelerin halihazırda devam etmekte olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.