Biden İsveç, Finlandiya ve Türkiye'yi kutladı: 'Zirveye harika bir başlangıç'

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan memorandumun ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada NATO Zirvesi için 'harika bir başlangıç" yorumunu yaptı.
Biden "Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi üçlü memorandumu imzalamaları nedeniyle kutlarım. Bu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmeleri konusunda ittifakımızı güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi artıracak hayati bir adım. Zirveye başlamanın da harika bir yolu" ifadelerini kullandı.
Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl— President Biden (@POTUS) June 28, 2022