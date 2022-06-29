Biden İsveç, Finlandiya ve Türkiye'yi kutladı: 'Zirveye harika bir başlangıç'

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan memorandumun ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada NATO Zirvesi için 'harika bir başlangıç" yorumunu yaptı.

Biden "Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi üçlü memorandumu imzalamaları nedeniyle kutlarım. Bu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmeleri konusunda ittifakımızı güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi artıracak hayati bir adım. Zirveye başlamanın da harika bir yolu" ifadelerini kullandı.