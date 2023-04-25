Reuters Türkiye bürosu çalışanları greve çıkıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Thomson Reuters Haber Ajansı (Reuters) Türkiye bürosuyla süren toplu pazarlık sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Sendika yarın Reuters Türkiye ofisi önünde düzenleyeceği basın açıklamasıyla grev kararını ve tarihini ilan edecek.

TGS'den yapılan açıklamada "İşverenin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle Reuters Türkiye ofislerinde grev kararımızı ilan edeceğiz" denildi.

Reuters'ın İstanbul Levent'teki ofisinde yarın saat 13.00'te grev kararı asılacak.