Reuters: TL dolar karşısında iki ayın en düşük seviyesinde

Reuters, Türk Lirası'nın dolar karşısında iki ayın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Buna göre 19,63'te açılan dolar/TL 19,70 seviyesini gördü.

Öte yandan Bloomberg analist ve ekonomistlerle yaptığı anket sonucunda, bu gece seçimlerin sonucu ne olursa olsun yarın piyasalar açıldıktan sonra Türk Lirası'nda değer kaybı olacağını bildirdi. Bloomberg, HSBC ve JP Morgan'ın Türkiye'deki seçimlerin ardından Türk Lirası'nın dolara karşı yüzde 20-25 oranında değer kaybı beklendiğini de hatırlattı.