Reuters: Şam seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma istemiyor

Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir zirveye arabuluculuk yapma çabalarına Şam'ın sıcak yaklaşmadığını kaydetti.

İngiliz haber ajansına konuşan olası görüşmelerde Suriye'nin pozisyonu hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Erdoğan'la görüşmeyi reddettiğini söyledi.

'Erdoğan'a neden seçim zaferini bedavaya teslim edelim?'

Kaynaklardan ikisi, Şam'ın böyle bir toplantının, özellikle Ankara'nın Türkiye'deki 3,6 milyon Suriyeli sığınmacının bir kısmını geri gönderme hedefini ele alması durumunda, gelecek yıl yapılacak Türkiye seçimleri öncesinde Erdoğan'ı destekleyebileceğine inandığını söyledi.

Kaynaklardan biri, "Erdoğan'a neden zaferi bedavaya teslim edelim? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmaz" diyerek, Suriye'nin dışişleri bakanları toplantısı fikrini de geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

'TSK birlikleri tamamen geri çekilmeden böyle bir toplantı yararsız'

Tekliften haberdar bir diplomat olan üçüncü kaynaksa, Suriye'nin "Ankara somut bir şey sunmadığı takdirde böyle bir toplantıyı yararsız gördüğünü ve şimdiye kadar istedikleri şeyin Türk birliklerinin tamamen geri çekilmesi olduğunu" söyledi.