Reuters: Rusya Harkov ve çevresinden çekiliyor

Ukrayna ordusu, Harkov ve çevresinde Rusya ordusuna bir saldırı başlattığını ve önemli kazanımlar elde ettiğini öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre daha önce ülke sınırlarının 40 kilometre kadar batısındaki Rusya ordusu, saldırı sonrası sınıra kadar geri çekildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Tuğgeneral Oleksiy Hirimov ise yaptığı açıklamada, "Düşmanı istikrarlı bir şekilde geri püskürtüyoruz ve Harkov yönünde başarılar elde ediyoruz" dedi.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) söz konusu hareketliliği Rusya'nın Donbas'a odaklandığı yeni stratejisinin bir gereği olarak yorumladı. Enstitüye göre Rusya'nın esas hedefi İzyum kentinden ilerlemeyi sürdürerek Donetsk bölgesini kuşatmak.

Azovstal gün boyu bombalandı

Öte yandan Mariupol kentindeki Azovstal çelik tesislerinin gün boyu bombalandığı bildirildi. Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Petro Andruşenko "Yeryüzünde bir cehennem varsa oradadır" diye konuşurken, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, tesiste 1200 Ukraynalı askerin bulunduğunu ve hiçbir sivilin kalmadığını öne sürüyor.

İngiltere'den Yılan Adası açıklaması

Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin bir açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı ise "Rusya, Yılan Adası'ndaki konumunu stratejik hava savunma ve kıyı savunma seyir füzeleriyle pekiştirirse, kuzeybatı Karadeniz'e hükmedebilir" ifadelerini kullandı.

İki gün önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusu tarafından Yılan Adası'na geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini ancak saldırının püskürtüldüğünü duyurmuştu.