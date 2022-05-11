CNN: Putin'e krizden çıkış için yol sunulmalı

CNN International'da yayımlanan bir yazıda "Putin'in şu an yaşadığı ikilemin" eski ABD Başkanı John Kennedy'nin "en büyük korkusu" olduğu yorumu yapıldı.

Küba Füze Krizi'ne atıfta bulunulan yazıda "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hesaplaşması, Sovyetler Birliği'ni ve Batı'yı Ekim 1962'de Armageddon'un zirvesine getiren o gece yarısındaki eşiği henüz yansıtmıyor" deniliyor ve ABD Başkanı Joe Biden'ın o eşiğe gelinmemesi için gerilimi tırmandırmamaya dikkat ettiği öne sürülüyor.

"Putin'in şu anda tek çıkış seçeneği teslimiyet gibi görünüyor, ki bu da politik olarak kabul edilmesi imkansız bir pozisyon" ifadelerinin kullanıldığı yazıda Sovyetler Birliği'nin aksine Rusya'nın nükleer tehdide sıkça başvurma sebebinin Batı'nın olası bir doğrudan müdahalesini önlemek olduğu kaydedildi.

Savaşın Rusya için ekonomik, askeri ve stratejik bir felaket olduğu savunulan yazıda "Putin tüm bunlardan bir çıkış yolu aramıyor. Kremlin lideri kendi mantığıyla dans ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in yaşadığı "ikilem"in nükleer savaş tehlikesini tetiklediği belirtilen yazıda, söz konusu ikilem "Rus lider işgalden önce çatışmayı azaltmak için tüm diplomatik girişimleri reddetti. Şimdi de kişisel prestiji, siyasi konumu ve Rusya'nın itibarı söz konusu" şeklinde tarif ediliyor.

Kennedy'nin Sovyetler Birliği'nin eski lideri Nikita Kruşçev'in Küba Füze Krizi esnasında "kaybetmeden geri çekilebilmesi için bir yol tasarladığı" savunulan yazıda, bugün yaşanan krizden çıkış için de benzer bir yola başvurulması gerektiği öne sürüldü.