Reuters: Rusya Avrupa'ya doğalgaz arzını yeniden başlatacak

Rus enerji tekeli Gazprom'un 11 Temmuz itibariyle Avrupa'ya doğalgaz arzını sağlayan Kuzey Akımı boru hattını "planlı bakıma" almasının ardından, Avrupa'ya gaz akışı durmuştu. Bakımın 10 gün süreceği ve perşembe günü son bulacağı açıklanmıştı.

Ancak Gazprom'un "Kuzey Akımı'ndan doğalgaz akışının yeniden başlayacağını garanti edemeyeceğini" belirttiği açıklaması, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının tamamen kesileceği tartışmalarına neden olmuştu.

'Rusya'dan doğalgaz akışı yeniden başlayacak'

Reuters'in görüştüğü kaynaklar, planlı bakımın tamamlanmasının ardından Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus doğalgaz akışının Perşembe günü yeniden başlayacağını söylediler. Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı doğalgaz ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturan boru hattı, 11 Temmuz'da on günlük yıllık bakım nedeniyle durdurulmuştu.

Reuters'in görüştüğü yetkililerden biri, perşembe gününden itibaren Kuzey Akımı üzerinden beklenen gaz hacimleri hakkında "Gazprom, 11 Temmuz'dan önce görülen seviyelere geri dönecek" açıklamasını yaptı.

Avrupa Bütçe Komiseri Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu'nun boru hattının bakımdan sonra yeniden devreye girmesinin beklemediğini dile getirmişti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar gaz akışının azalmasına neden oldu

Gazprom'a ait Siemens gaz türbinleri bakım için gönderildiği Kanada'dan, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle teslim edilmemişti.

Gazprom, gaz türbinlerinin yaptırımlara takılmasının ardından Avrupa'ya akışını yüzde 60 oranında düşürmüştü.

Gaz türbinleri Almanya'da

Kommersant'ta dün yayımlanan haberde, Kanada'nın türbini onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra 17 Temmuz'da uçakla Almanya'ya gönderdiği bildirildi.

Gazetenin görüştüğü kaynaklar, gaz türbininin 21 Temmuz'a kadar yeniden kurulma olasılığının düşük olduğunu söyledi.