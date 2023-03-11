Reuters: Millet İttifakı'nda Babacan ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak

İngiliz Reuters haber ajansı, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimi kazanması durumunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilmesinin planlandığını ileri sürdü.

Ajansa konuşan dört üst düzey kaynak, Altılı Masa'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başına geçecek adayın da belirlendiğini iddia etti.

Millet İttifakı'ndan bir üst düzey yetkili, "Babacan'ın yöneteceği bir sistemde, diğer partilerin önemli bakanlıkları üstleneceği bir yapı oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikiye bölünebileceğini söyledi.

Bir diğer kaynak ise, Babacan'ın aynı zamanda dış yatırımı ve ülkenin genel yatırım durumunu denetleme görevini üstleneceğini kaydetti.

CHP'li bir yetkili, gelecekteki merkez bankası atamasına ilişkin, "Merkez bankacılığını bilen bir aday var. Yönetimi o devralacak ve hızlıca çalışmaya başlayacak, kendisi hazır" dedi.

Yetkili, "Bağımsız bir merkez bankası olacak. Siyasi müdahalelere yer olmayacak. Ekonomi yönetimi konusunda DEVA Partisi ve Babacan oldukça hazır görünüyor" diye konuştu.

Kaynaklar, Millet İttifakı'nın ekonomi kurumlarına şu ana kadar verilen hasara odaklanma konusunda mutabakata vardığını ve "piyasa dışı" eylemlerin sonlandırılacağını söyledi. Kaynaklar, bu eylemleri, "merkez bankasında döviz kontrolü, ortodoks olmayan para politikaları, kredi kısıtlamaları ve piyasa düşmanı politikalar" olarak sıraladı.

Bir yetkili, "Yapılacak çok iş var. Kurumların tüm yöneticileri ve üyeleri gitmeli. Kurumlara çok zarar verildi. Bu kurumlar yeniden ayağa kaldırılmalı" dedi.