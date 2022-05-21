Reuters Merkez Bankası'nın olası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka ocak, şubat, mart ve nisan ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla birlikte kur krizi patlak vermiş, yıllık enflasyon 69,97'e çıkmıştı.

Bu gelişmelerle birlikte Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Yıl sonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 2'si TCMB'nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden biri politika faizinin yıl sonunda yüzde 15'e yükseleceğini tahmin ederken diğer bir katılımcı ise yüzde 20 seviyesine arttırılacağını öngörüyor.