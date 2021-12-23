Reuters: Merkez Bankası iki ülkeyle swap anlaşmasına yakın

Reuters ismini vermediği iki Türk yetkilinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin merkez bankaları ile swap anlaşmaları için görüşmelerde sona yaklaştığını söylediğini duyurdu.

Ajansa konuşan bir Türk yetkili anlaşmalardan birinin yüksek olasılıkla yıl sonuna dek tamamlanabileceğini söyledi.

Haberde Türkiye’nin para birimindeki değer kaybı, artan enflasyon ve Merkez Bankası’nın maliyetli piyasa müdahaleleri yüzünden döviz ihtiyacını karşılamak için Merkez Bankası’nın geçen iki yıl boyunca swap anlaşmaları yapmaya çalıştığı, kimisinde başarılı olduğu kaydedildi.

'Azerbaycan ile anlaşma neredeyse bitti'

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Birkaç ülke ile swap görüşmeleri devam ediyor. Azerbaycan ile neredeyse tamamlanmak üzere. Swap anlaşmalarının özellikle bu dönemde önemli pozitif katkıları olacak” dedi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak ise “Azerbaycan ile swap anlaşması neredeyse bitti diyebiliriz. BAE ile de benzer şekilde çok ileri aşamaya gelindi. Azerbaycan anlaşmasında miktar ilk aşamada çok büyük olmayabilir ancak kademeli olarak artırılacaktır. Azerbaycan ve BAE swap anlaşmalarından en az birinin yıl bitmeden tamamlanma ihtimali çok yüksek” dedi.

'Suudi Arabistan ile de anlaşma olabilir'

Aynı yetkili “BAE ile de swap görüşmeleri son derece iyi gidiyor. BAE ile yatırımlar konusunda da çok ciddi ilerleme sağlandı. Yakın zamanda önemli imzalar atılacak. Şubat ayında BAE’ye bir ziyaret olacak. Birçok anlaşma imkanı olacak. Siyasetin gölgesi kalktı. BAE de de yatırıma ve ekonomik işbirliğine oldukça istekli” dedi ve ekledi: “Birkaç farklı ülke ile swap için görüşme devam ediyor. Bunların içinde en fazla ilerleme sağlanan Suudi Arabistan ile. Bu anlaşmanın olumlu sonuçlanıp swap ile sonuçlanması mümkün” dedi.

Reuters konuyla ilgili TCMB’nin bir yorum yapmaktan kaçındığını, Azerbaycan ve BAE merkez bankalarının da haber yazıldığı sırada konuya ilişkin soruya yanıt vermediğini bildirdi.