Reuters: Merkez Bankası faiz indirecek

Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta (16 Aralık) gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise yüzde 13 oldu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini verdi.

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.