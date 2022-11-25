Reuters: Katar'dan Türkiye'ye 10 milyar dolarlık kaynak için görüşmeler son aşamada

Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya gelindiği, sözkonusu kaynağın 3 milyar dolarlık kısmının yıl sonuna dek aktarılabileceği belirtildi.

Reuters'ın duyurduğu haber, ajansa konuşan iki üst düzey Türk yetkili ile bir başka yetkiliye dayandırıldı.

Ajansa konuşan isimsiz yetkililerden biri kaynak aktarımının swap, eurobond ya da başka bir yöntemle olabileceğini, konunun Türkiye ve Katar liderleri arasında görüşüldüğünü söyledi.

Reuters konuya ilişkin Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ve Katarlı yetkililerden henüz bir yorum yapılmadığını aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Katar Merkez Bankası ile halihazırda 2020 yılında 15 milyar dolara yükseltilen swap anlaşması olduğu hatırlatılan haberde ismini vermek istemeyen bir yetkilinin şu sözleri aktarıldı:

"Katar'ın Türkiye'ye yeni kaynaklar sağlaması için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir."

Aynı yetkili "Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı" dedi.

Bir başka Türk yetkili ise bu yıl 2-3 milyar dolar kaynak için yapılan görüşmelerde eurobond'a odaklanıldığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası'nın açılış törenini izlemek üzere Pazar günü Katar'a gitmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçen ay Katarlı mevkidaşı Ali bin Ahmed al-Kuwari ile görüşmüştü.

Suudi Arabistan da bu hafta Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıklamıştı.