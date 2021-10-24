Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerinde indirime gidecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının kredi faizlerinde indirime gideceği belirtildi.

BloombergHT'nin aktardığına göre Reuters'a konuşan kaynaklar kamu bankalarının kredi faizlerinde 2 puanlık indirime gitmesinin beklendiğini açıkladı.

Habere göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal, ihtiyaç, konut ve diğer kredi türlerinde faizlerde indirim yapacak.

Reuters'ın haberinde bir bankanın Cuma günü çalışanlarını faiz indirimi konusunda bilgilendiren bir e-mail attığı belirtildi.

Halkbank'ın Reuters'ın konuyla ilgili yorum talebini geri çevirdiği, Ziraat ve Vakıfbank'ın da yorum yapmadığı belirtildi.