Reuters: İnce başa baş seçimde Erdoğan'a cankurtaran ipi atabilir

İngiliz haber ajansı Reuters, analistlere ve anketlere dayandırdığı haberinde, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasına yol açarak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanma olasılığını artırabileceği değerlendirmesini yaptı.

Ajans, CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran İnce'nin Erdoğan'a "başa başa Türkiye seçimlerinde cankurtaran ipi uzatabileceği" yorumunu yaptı. Ajansa konuşan Panoramatr araştırma direktörü Osman Sert "İnce'nin (adaylığının) temel sonucu seçimleri ikinci tura bırakmak" dedi.

Seçimler yaklaşırken İnce'ye desteğin yüzde 10'dan aşağıya düşeceğini belirten Sert "Ama böyle bir erime olsa bile bu, seçimlerin ikinci tura kalmasını önlemeyecek" dedi.

Haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşarak adaylıktan çekilebileceği söylense de İnce'nin son yaptığı açıklamaların seçimlerden çekilmeyeceğine işaret ettiği hatırlatıldı.

'Erdoğan'ın ilk turda yenilmesi zorlaştı'

Ajansa konuşan muhalefet blokundan bir üst düzey yetkili, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ın ilk turda yenilmesini zorlaştırdığını söyledi. Aynı yetkili, buna karşın İnce ile Sinan Oğan'a desteğin muhalefetin beklediği gibi seçim gününe kadar yüzde 5'e düşmesi halinde Millet İttifakı'nın ilk turda kazanabileceğini belirtti.

AKP'den bir üst düzey yetkili ise kendi yaptırdıkları anketlere göre İnce'ye desteğin yüzde 8-9 arasında olduğunu belirtti ancak anket verisini sunmadı.

Haberde 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30,6 oy alan İnce'nin, oyların yüzde 52,6'sını alan Erdoğan'a yenildiği de hatırlatıldı.