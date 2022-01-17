Reuters: Hükümete yakın bazı kaynaklar Nebati ile ilgili endişelerini dile getirdi

İngiliz haber ajansı Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ele alan bir analiz yazısı yayımladı.

Yazıda AKP hükümetine yakın bazı kaynakların Nebati gibi bir figürün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesinden dolayı endişelerini dile getirdiği ve böylesine "çalkantılı" bir dönemde ekonomiyi yönetmesi için "daha piyasa dostu" birinin seçilebileceğini söyledi.

Nebati'nin sarf ettiği "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır", "Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, heterodoks politikalar var", "Amerikan Merkez Bankası kamunun değil ki, 5 aile var", "Biz olumlu bir kısır döngüye girdik" gibi sözlerinden örnekler veren Reuters, muhalefetin ve yabancı ekonomistlerin Erdoğan'ın Nebati'yi seçerek Türkiye'de "piyasaları daha da sarstığı"nı dile getirdiğini yazdı.

Haberde "Hükümete yakın bazı kaynaklar bile böylesine çalkantılı bir dönemde Türkiye'nin daha piyasa dostu bir figür seçebileceğini belirterek endişelerini dile getirdi" denildi.

Öte yandan ismi yayımlanmayan bir AKP'li üst düzey yetkili ise, Nebati'nin küresel ekonomi "zor bir durumdayken" göreve geldiğini, yeni düzenlemeler uyguladığını, Erdoğan ile yakından çalıştığını ve liranın çöküşünü engellediğini belirterek "Bazı karamsar yorumlar yapılıyor, Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Reuters konuyla ilgili yorumda bulunması için Hazine ve Maliye Bakanlığı sözcüsüne ulaşamadığını, Cumhurbaşkanlığı'ndan da yorum talebine henüz bir yanıt alamadığını aktardı.

Haberde bir AKP'li milletvekilinin Erdoğan'ın mevduat koruma planının Nebati ve bir bütün olarak hükümet tarafından açıkça anlatıldığına inanmadığı ve liranin değerini yükseltse bile erken etkisinin durmasından endişeli olduğunu söylediği de belirtildi.

Eski MÜSİAD yöneticisi Nebati'nin, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bakan yardımcısı olarak atandığını hatırlatan Reuters, Nebati'yle bakan yardımcısıyken ilişkileri olan bir iş insanının onu "ekonomi eğitimi çok az", "dışa dönük", "bir hikaye anlatıcısı" olarak nitelediğini de kaydetti.

Bu kişiye göre Nebati, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlerin yöneticileriyle Albayrak'ın yerine bazı toplantılara katılıyordu. Aktarılana göre bu görüşmelerden birinde Nebati "bir şirket yöneticisinin sorularına yanıt vermekten kaçınarak çocukluğu hakkında hikayeler anlatmaya başladı". Aynı kişi, bunun üzerine şirket yöneticisinin herhangi bir yatırım vaadinde bulunmadan ayrıldığını dile getirdi.