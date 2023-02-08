Reuters: Erdoğan depreme müdahaledeki sorunları kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin gerçekleştiği Kahramanmaraş kentindeki ziyaretinde yaptığı açıklamalar İngiliz haber ajansı Reuters'ta da yer buldu.

Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, Türkiye'nin depreme müdahaledeki sorunlarını kabul etti" başlığıyla haberleştiren ajans, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin depreme ilk müdahalesinde bazı sorunlar olduğunu kabul etti, ancak normal faaliyetlerin devam ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın depremin gerçekleştiği pazartesi gününden bu yana ilk defa bölgeyi ziyaret ettiği vurgulanan haberde, "Erdoğan, Kahramanmaraş'ta arka planda ambulans sireni sesleriyle muhabirlere demeç verdi. Erdoğan yollarda ve havalimanlarında sorunlar olduğunu, ancak gün geçtikçe her şeyin daha iyi olacağını söyledi" denildi.