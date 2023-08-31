Reuters: Erdoğan 4 Eylül'de Soçi'de Putin'le görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacakları görüşmenin tarihi belli oldu.

Reuters'a konuşan iki Türk kaynağın verdiği bilgiye göre, Erdoğan, Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek.

Habertürk'ün aktardığına göre görüşmenin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması olması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.