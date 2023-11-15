Reuters duyurdu: 3 günlük ateşkes ve 50 rehinenin serbest bırakılması için müzakere sürüyor

İngiliz haber ajansı Reuters, Katar'daki arabulucuların İsrail-Hamas arasında, Gazze'deki 50 İsrailli sivil rehinenin serbest bırakılması ve 3 günlük ateşkes ilan edilmesi için bir anlaşmaya varmaya çalıştıklarını duyurdu.

Ajans haberi müzakereler konusunda bilgi sahibi isimsiz bir yetkiliye dayandırdı.

Buna göre ABD'yle koordine edilen anlaşma, İsrail hapishanelerinde tutulan bazı kadın ve çocukların da serbest bırakılmasını kapsıyor. Reuters'a konuşan isimsiz yetkili, olası anlaşmanın kaç Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını öngördüğüne dair bilgi vermedi. Aynı yetkiliye göre anlaşma Gazze'ye giren insani yardımın artırılmasını da kapsıyor.

Hamas'ın anlaşmayı genel hatlarıyla kabul ettiğini belirten yetkili, İsrail'in kabul etmediğini ve halen ayrıntılar üzerine pazarlığı sürdürdüğünü söyledi.