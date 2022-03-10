Reuters: Bir Rus uçağına İstanbul'da el konuldu

Küresel finansal kiralama (leasing) şirketleri, Batı tarafından Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar kapsamında Rus havayollarının kiraladığı toplam 10 milyar dolar değerindeki 400 jeti geri almaya hazır durumda.

Reuters'ın haberine göre Batı ülkelerinin, söz konusu şirketlere Rus havayollarıyla bağı koparmaları için 28 Mart'a kadar süre verdikleri belirtiliyor.

Şu ana kadar Rusya'nın kiraladığı uçaklardan herhangi birini şirketlere iade etmediği belirtilirken, havacılık dergisi ch-aviation'a göre, bu uçaklar arasında İstanbul ve Meksika'da el konulmuş iki uçak da var.

Haberde, uçaklara neden ve ne zaman el konulduğuna dair bilgi bulunmuyor.

Habere göre, Aeroflot'a ait iki uçağın Güneydoğu Asya ve Mısır'da el konulmasına dönük girişim de başarısız oldu.