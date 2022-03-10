ABD uçakları Karadeniz'de cirit atıyor

Kamuoyuna açık kaynaklardan alınan bilgilere göre Karadeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) faaliyet gösteriyor.
Gerçek zamanlı sivil uçuş verileri sağlayan flightradar24 sitesindeki verilere göre Sicilya’daki Sigonella Askeri Üssü’nden havalanan FORTE 10 işaretli Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk marka SİHA sürmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşının güney cephesini gözetliyor. FORTE 1'un uçuş rotası takip edildiğinde defalarca aynı güzergahta gidip geldiği görülüyor.
NATO bilindiği gibi Ukrayna yönetiminin ülke sınırları üzerinde uçuş yasağı ilan edilmesi talebini reddetmişti.