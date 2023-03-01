Reuters: Altılı Masa hükümeti Batı'yla bozulan ilişkileri yeniden düzeltebilir

İngiliz haber ajansı Reuters'ta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde Altılı Masa'ya kaybetmesi durumunda Türkiye'nin ekonomisi ve Batı'yla ilişkilerinin nasıl şekil alacağına dair bir değerlendirme yazısı yayınlandı.

Yazıda, Altılı Masa hükümetinin IMF'ye başvurabileceği, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile daha iyi ilişkiler geliştirebileceği yorumu yapıldı.

Erdoğan'ın enflasyonun artmasına müsaade etmesiyle yabancı yatırımcıların son yıllarda Türkiye'yi terk ettiği ifade edilen yazıda, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakınlaşarak Batı'yla ilişkilerini zedelediği belirtildi.

Erdoğan'ın karbon emisyonlarına dair çok az adım attığı söylenen yazıda, kendisinin hâlâ seçimleri kazanma ihtimalinin olduğu, ancak ülkede yaşanan son depremlerin iktidarını zedelediği kaydedildi.

Altılı Masa'nın seçimleri kazanması durumunda bu tablonun değişebileceği ifade edilen yazıda, "İktidar partisi AKP'nin karşısındaki altı partili koalisyon enflasyonu düşürmeyi planlıyor. Bu koalisyon, aynı zamanda, Erdoğan'ın 20 yıllık yönetiminde zedelediği demokratik normları ve hukuk devletini yeniden tesis etme taahhütü veriyor. Koalisyon ayrıca Türkiye'nin NATO ittifakının sadık üyesi olduğunu açıklığa kavuşturacak. Mevcut cumhurbaşkanının İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engellemesi bu sadakati şüpheye düşürmüştü" denildi.

Altılı Masa'nın bu politikalarının ülkeye dönük Batı yatırımlarını yeniden canlandırabileceği ve Türkiye'yle Avrupa Birliği (AB) arasında yeni ticaret ve iklim anlaşması yapılmasının önünü açabileceği belirtilen yazıda, "Muhalefetin önerdiği ekonomik reformlar kısa vadeli bir acı yaşatabilir. Ancak Erdoğan'ın ortodoks olmayan politikaları daha kötü bir mali krize yol açıyor. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanının parmağında oynattığı Merkez Bankası faizleri yüzde 8,5'e düşürerek, kredi sağlamanın reel maliyetinin artmasına neden oldu. Para yönetimi aynı zamanda döviz rezervlerinin az olmasına karşın liranın değerini yükseltmek için dövizlerini satıyor" ifadeleri yer aldı.

'Yeni hükümet yüzünü IMF'ye dönebilir'

Muhalefetin iktidara gelmesi durumunda, taahhütlerine karşın enflasyonu kırmakta zorlanacağı söylenen yazıda, Erdoğan'ın faizleri düşürerek bankacılık sektöründe hasarlar oluşturduğu ve yeni hükümetin bunları onarmasının zaman alacağı kaydedildi.

Yazıda yer verilen bazı ekonomi uzmanlarının görüşüne göre, yeni hükümet, mali krizle karşı karşıya kalması durumunda sıcak para için yüzünü IMF'ye dönebilir.

Yeni hükümetin AB ve ABD'yle daha yakın ilişkiler tesis edebileceği ifade edilen yazıda, "Altılı koalisyonun demokrasiye bağlılığı bu yolu kolaylaştırır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onaylanması da" denildi.

'Batı'yla ticari faaliyetler artabilir'

Yazıda, ABD ve ABD'nin Altılı Masa'dan Rusya'ya silah satan şirketlere yaptırım uygulanmasını isteyeceğine dikkat çekildi. Altılı Masa'nın bu konuda Erdoğan'a kıyasla Batı'yla işbirliği yapmaya daha hazır olduğu kaydedildi.

Yeni hükümetin, AB'yle gümrük birliği anlaşmasını da güncelleyebileceğine işaret edilen yazıda, ABD'nin de jeopolitik koşulların netleşmesi halinde Türkiye'ye ticari faaliyetlerini artırabileceği belirtildi.

Batı ülkelerinin aynı zamanda yeni hükümetle Erdoğan'ın şu ana kadar çok adım atmadığı bir iklim anlaşması için masaya oturabileceği belirtildi.