Reuters: ABD, Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya vermeyi teklif etti

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermeyi teklif ettiği öne sürüldü.

Reuters'a konuşan üç kaynak, ABD'li yetkililer geçtiğimiz ay içerisinde Türk yetkililere söz konusu öneriyi ilettiğini, ancak bunların resmi bir formatta olmadığını söyledi. Kaynaklara göre, S-400'leri Ukrayna'ya verme önerisi, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye ziyareti sırasında da dile getirildi.

Ajansa konuşan Türk kaynaklarsa, Türkiye'nin teknik ve siyasi meselelerden dolayı söz konusu öneriyi kabul etmeyeceğinin neredeyse kesin olduğunu söyledi.