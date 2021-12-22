Reuters: ABD, Rusya’ya 'akıllı telefon' satışını yasaklayabilir

Ukrayna krizine ilişkin ABD’nin Rusya’ya karşı uygulamayı planladığı yaptırımlar arasında akıllı telefon ithalatının yasaklanması da olduğu iddia edildi.

RİA Novosti, Reuters haber ajansının Biden yönetimine yakın, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırdığı haberine göre ABD yönetiminin Rusya'ya olası yaptırım listesi üzerinde çalıştığını ve akıllı cep telefonlarının ihracatının da yasaklanmasının yanı sıra, büyük uçak ve araba parçalarının Rusya’ya ithalatına yasak getirmeyi planladıklarını iddia etti.

Haberde "Rusya'nın çok çeşitli endüstriyel ve tüketici teknolojilerine erişimini engelleyebilecek acil ihracat kontrollerini" Beyaz Saray’da yapılan üst düzey toplantıda tartışacakları belirtiliyor.

Ajans, "Önlemler Rusya'nın akıllı telefonları, büyük uçak ve araba bileşenlerini ve diğer birçok sektörden malzeme ithal etme yeteneğini sınırlayabilir" ifadesini kullanıyor.

Joe Biden yönetiminden yetkililere dayandırılan habere göre, Moskova'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi durumunda olası yaptırımların Rusya'da "benzeri görülmemiş" olacağını ve Rus tüketicileri, üretim operasyonları ve istihdam üzerinde önemli bir etkisi olabileceği vurgulanıyor.