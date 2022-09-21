Reuters: ABD daha fazla Türk bankasının Mir sisteminden çıkmasını bekliyor

İş Bankası ve Denizbank'ın Rus ödeme sistemi Mir kullanımını durdurma kararının ardından ABD'nin daha fazla Türk bankasının bu kararı vermesini beklediği belirtildi.

Reuters'a isminin saklı kalması kaydıyla konuşan bir ABD'li üst düzey yetkili Washington'un daha fazla Türk bankasının yaptırım riskleri yüzünden Mir sistemini kullanmaktan vazgeçmesini beklediğini söyledi.

Sözkonusu yetkili İş Bankası ve Denizbank kararı için "Bu bankaların adımları çok anlamlı. Mir'den çıkmak bir bankayı Rusya ile iş yapmaktan kaynaklanan yaptırım risklerinden korumak için en iyi yollardan biri" dedi.

Aynı yetkili "Koalisyonun yaptırımlarının yanlış tarafında olma riskini almak istemedikleri için daha fazla bankanın Mir'den çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında ABD merkezli Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki operasyonlarını askıya almasının ardından Rus ödeme sistemi Mir önem kazanmıştı.

Türkiye'de özellikle Rus turistlerin kullandıkları Mir kartlarının geçerli olduğu 5 bankadan 2'si olan İş Bankası ve Denizbank Pazartesi günü bu sistemi kullanmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Bankaların sistemi kullanmaktan vazgeçmesi ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım tehdidinin ardından gelmişti. Türkiye'de halihazırda devlet bankaları Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Mir sistemini kullanıyor.