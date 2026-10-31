Resmi Gazete'de yayımlandı: SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2026 tarihli sayısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla SPK'ye yeni başkan atandı.

Fon vurgunundan sonra SPK'deki vazifesinden istifa eden SPK Başkanı Mahmut Sütçü’den boşalan başkanlık koltuğuna, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı.

Ayrıca SPK Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekçi, kurul üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

Fon vurgunun ardından SPK Başkanlığı'ndan istifa eden Sütçü'nün, 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifasını sunduğu belirtilmişti.

Meslek hayatına 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Muhsin Atcı 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

Muhsin Atcı kimdir?

Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.

2003'te Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulmasıyla Vergi Müfettişi olarak atandı.

Atcı, 15 Eylül 2014-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31 Temmuz 2017-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 7 Ekim 2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

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