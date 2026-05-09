Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'da üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ekonomi yönetiminin kritik kurumları olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey görevlendirmeler yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) İkinci Başkan olarak görev yapan Mahmut Sütcü, SPK Başkanlığı’na getirildi. Kurulun İkinci Başkanlığı’na Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanırken, TCMB Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

ANKA'ya göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na Hızır Aslıyüksek atandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı’na İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.

Öte yandan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcılığı’na da Ahmet Alemdar getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden ise alındı. Boşalan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.