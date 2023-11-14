Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

14 Kasım 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararnameleriyle birçok atama kararı alındı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarda Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu görevden alınarak yerine Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik getirildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı büyükelçiliklerle kamu kurum ve kuruluşlarına da atamalar yapıldı.

Dört büyükelçi ataması yapıldı

Moritanya İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar, Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok, Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Küçüksakallı atandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda Başkanlığı'na, İkinci Başkan olarak Davut Menteş ve Mehmet Verim, üyeliğine Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ve Tayfun Aksoyak atandı. Didem Yeter Güler ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine atandı.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü görevden alındı

Resmi Gazete'de ilan edilen karara göre Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi Erkan Ömeroğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ise Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı atandı. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu görevden alındı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz Kılınç atanırken, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Ferhat Türkoğlu yerine Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik getirildi. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail Akıllı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Erdoğan, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yusuf Dural atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine ise Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş atandı.