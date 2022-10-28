Resmi Gazete'de 1,2 milyarlık satış: TMSF Alfemo Mobilya'yı satışa çıkardı

Resmi Gazete'de Alfemo Mobilya’nın iktisadi bütünlüğünün 552 milyon liraya; çok sayıda belediye taşınmazının 464 milyon liraya satılması; 10 ve 25 yıl süreli kiralanması; yap-işlet-devret ya da işletme hakkının devredilmesi ihale ilanları yayımlandı.

AKP, bu satışlar sonrasında seçimlerin finansmanında kullanacağı en az 1,2 milyar lira gelir elde edebilecek.

TMSF Alfemo Mobilya A.Ş.'yi satıyor

"FETÖ" soruşturmaları sırasında 2017 yılında TMSF’ye devredilen “Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 552 milyon lira tahmini bedel belirlenerek satışa çıkarıldı.

TMSF, devredilen şirketler üzerinde kayyum yetkisi kullanıyor. Bu yetkinin “ticari geleneklere” uygun kullanılması gerekirken Mayıs 2022’de çıkarılan torba yasayla satma yetkisi verildi. TMSF, 16 Eylül günü Alfemo Mobilya A.Ş.'nin 6 aracını 1 milyon liraya satışa çıkarmıştı.

Yap-İşlet-Devret

İstanbul-Tuzla Belediye Başkanlığı, Aydıntepe, Beydağı Caddesi’ndeki 102/2 ada parsel sayılı taşınmazını, üzerine tesis yapılması ve 10 yıl süresince işletilmesi karşılığında toplam 621 bin liraya yap-işlet-devret ihalesi açtı.

Kiralama ihaleleri

Kocaeli Valiliği Tıbbi ve Aromalı Bitkiler Tesisi İşletmesi Başiskele Ovacık’daki taşınmazını 10 yıl süreyle aylık 60 bin lira; Nevşehir Uçhisar Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Tekeli Mahallesindeki turistik amaçlı mağazayı 25 yıl süreyle aylık 80 bin lira üzerinden kiralama ihalesi açtı.

İşletme hakkı devirleri

Aydın Valiliği Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi, Sultanhisar, Kuyucak ve Karasu’da toplam 97.762,329 m² büyüklüğündeki Jeotermal Kaynak arama sahalarını 108 milyon liraya devredilmesi için ihale açtı.

Belediyelerin taşınmaz satışları

Belediyeler 104.307 m² büyüklüğündeki taşınmazlarını satışa çıkardı. Aşağıdaki çizelgede ayrıntısı görülüyor. En az 464 milyon lira gelir bekliyorlar.