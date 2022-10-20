Özelleştirme İdaresi'nden 1,6 milyar lira tutarında taşınmaz satış ihalesi

Bugün (20.10.2022) Resmi Gazetede Özelleştirme İdaresinin 13 taşınmaz satış ihale duyurusu yayımlandı.

15 ile 24 Kasım 2022 tarihinde yapılacak ihalelerde çizelgede görüleceği üzere, Muğla/Bodrum; İzmir/Aliağa; İstanbul/Sarıyer; Ankara/Yenimahalle; Adana/Yüreğir; Erzurum/Palandöken’de olmak üzere toplam 157.696 m² yüzölçümü büyüklüğünde kamu taşınmazı satılması öngörülüyor.

İhaleye katılmak için yatırılması istenilen tutar üzerinden hesaplandığında (tahmin edilen bedelin %3’ü) en az 1 milyar 580 milyon lira satış geliri beklendiği anlaşılıyor.

İhale duyurusunda ihale bedelinin peşin ya da vadeli ödenebileceği; vadeli ödemelerde ihale bedelinin en az % 40’ının peşin, vadeye bırakılan tutarının 12 ayda bir ödeme yapılması kaydıyla en çok 48 ayda ödenebileceği; %24 oranında basit faiz oranında vade farkı uygulanacağı belirtiliyor.