Resmi Gazete kamu mallarının satış broşürü gibi...

Resmi Gazete uzun süredir, kamu taşınmazlarının satış broşürü gibi çıkıyor.

Hemen her gün başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yüzlerce milyon liraya ulaşan taşınmaz satış; hasılat paylaşımı karşılığında satış; mülkiyet değişimi etkisi yaratacak kadar uzun süreli kiralama ihale ilanlarına rastlıyoruz.

Resmi Gazete’de bugün (1.12.2022) yayımlanan ilanlarla elden çıkarılması amaçlanan taşınmazların tahmin edilen tutarı yaklaşık 570 milyon lira.

Karayolları, TCDD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara-Altındağ Belediye Başkanlığı’nın 18 taşınmazı 195 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihale ilanında, bugüne değin rastlanmadığı gibi, kamu hukukunda da yeri olmayan ilginç bir yöntem dikkat çekiyor: 19 milyon lira bedel belirlenen Mamak/İmrahor 52001/7 ada parselde bulunan 2735,37 m² yüzölçümlü Ticaret alanı kullanımlı taşınmazın, Maliye Hazinesinin mülkiyetinde iken, yapılan protokollerle satış yetkisinin Belediyelerine tanındığı belirtiliyor.

Böyle dolambaçlı yönteme neden başvurulduğu; ne karşılığında ve neden devredildiği gibi konuların ayrıca sorgulanması gerekiyor.

Uzun süreli kiralamalar

Seçimler yaklaştıkça, satışların yanısıra 10 yıl 25 yıl gibi uzun süreli kiralamalar ve “arsa satış karşılığı hasılat paylaşımı” gibi yöntemlere de bolca başvurulduğu görülüyor. Görevdeki belediye başkanlıklarının, taşınmazlarını uzun süreli kiraya vermesi, yeni seçilecek yönetimlerin taşınmazlar üzerindeki tasarruf etme- işlem yapma yetkisini kısıtlıyor. Böylelikle seçimi yitirseler bile kiraya verilen taşınmazlar üzerinden egemenliklerini sürdürme olanağı buluyorlar.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı uzun süreli kiralama yöntemini çok abartılı biçimde uygulamış ve soL Haber Portalı'nda haber yapılmıştı.

Haberde özetle; “Belediye Başkanlığı, Şehrin değişik yerlerindeki dükkan; kafe, lokanta gibi toplam 100 adet taşınmazının 10 yıl süresince kiraya verme hakkını 9 Ekim 2022 günlü RG’de yayımladığı bir ilanla tek yükleniciye kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı. İlanda, İhaleyi kazanan yüklenicinin Belediyenin mülkiyetindeki 100 adet taşınmazını 10 yıl süreyle kiraya verme hakkına sahip olacağı belirtiliyor. İşin tahmin edilen bedeli sadece 17 milyon lira” deniyordu.

Aşağıdaki çizelgede bugün yayımlanan uzun süreli kiralama ilanlarının ayrıntısı görülüyor.