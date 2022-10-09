Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından bir garip ihale ilanı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentin değişik yerlerinde bulunan ve değişik amaçlarla kullanılan 100 taşınmazının tamamını, on yıl süresince bir tek yükleniciye kiraya vermek üzere bir ihale duyurusu yayımladı.

Bugün (9.10.2022) Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, 2 otopark; 4 arsa; 1 işletme; 3 Kafeterya; 60 Dükkan; 1 tuvalet; 8 Antep evi; 11 büfe; 10 seyyar satış arabası, ihalede kazanan yükleniciye 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

İlan metninde; “ ihale konusu işin muhammen bedeli aylık 143.350 TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli 17.202.000 + KDV’dir” yazıyor. Kira artışına ilişkin bir kural bile öngörülmemiş.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanının, taşınmaz satışı sayılmadığı için belediye meclisinin onayını gerektirmeyen bu yönteme başvurduğu anlaşılıyor. Ancak başvurduğu yöntemin ne ihale yasasıyla ne de akıl ve mantıkla bağdaşır bir yanı bulunuyor.

İhalenin bir an önce iptal edilmesi beklenir.