Ağustos 2022 yatırım teşvik listesi yayımlandı

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Ağustos/2022 yılı yatırım teşvik belgesi listesinde, toplamı yaklaşık 47,5 milyar lira tutarındaki 1.261 proje yer alıyor. Yatırımlardan 32 bin dolayında istihdama katkı bekleniyor.

2013-2022 arasında verilen toplam 821 milyon lira tutarında 38 yatırım projesinin belgesi ise iptal edildi. İptal edilen belgelerin toplam 240 milyon lira tutarındaki 7 adedi 2022 yılının Mart-Ağustos aylarında verilmişti.

Teşvik listesinde yer alan projeler bilindiği üzere, Gümrük vergisi, KDV, istisna ve bağışıklıklarından yararlandırılıyor. Kredi destekleri veriliyor. İşverenler 10 yıla değin uzayan sürelerle Sigorta primi ödemiyor.

Ağustos/2022 listesinde yer alan firmaların yurt dışından ithal edecekleri 956,5 milyon ABD Doları tutarındaki makine teçhizattan gümrük vergisi alınmayacak.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’nin 1,2 milyar lira ile ilk sıraya; Cemre Mardin A.Ş’nin 1.6 milyar lira ile ikinci sıraya yerleştiği görülüyor.

Ağustos/2022 teşvik listesinde, Alachaty Turizm A.Ş’nin 995 milyon lira yatırımla İzmir Çeşme’de denize sıfır parselde yapacağı 4 yıldızlı, 500 yataklı otel projesi dikkat çekiyor. Otel yapılacak parsel Şirkete 49 yıllığına devredilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Şirket, 2019 yılından beri otel yapmak için çalışmalar yürütüyordu. Alachaty Şirketinin AKP’nin gözdeleri arasında yer aldığı anlaşılıyor: Yatırımını daha da kârlı olabilmesi için 2021 yılı Nisan ayında jeotermal arama ruhsatı verilmişti. Şirket, çıkaracağı suyun tamamını otelinde kullanabilecek.

HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yalova/Altınova’da 350 milyon lira tutarındaki gemi yapım onarımı modernizasyon projesi gümrük vergisi ve KDV bağışıklığından yararlandırılacak. Yatırım kapsamında 11 milyon 120 bin ABD Doları karşılığı makine teçhizatı vergisiz ithal edebilecek.

Hat-San Şirketini, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Cüneyt Turkut’u emanetçi olarak kullanarak Aile şirketi olan PEKAR bünyesine katmıştı.

Aşağıdaki çizelgede yüksek tutarlı 8 yatırımın ayrıntısı görülmektedir.