Rektörlük şikayet etti, Mezunlar Derneği bünyesindeki restoran mühürlendi

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün alkollü içki satışını yasaklamasının ardından, rektörlüğün şikayeti üzerine restoranı Sarıyer Belediyesi’nin mühürlediğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bildiğiniz üzere BÜMED tesis içerisinde bulunan restoranımız ruhsatlı olarak alkol satışı yapıyordu. Ancak rektörlüğün alkol satışını yasaklamasının ve şikayette bulunmasının ardından bugün Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlendi. Restoranımız dışında tesiste bulunan tüm idari, sosyal ve sportif faaliyetler devam etmektedir. Hem rektörlük hem de restoran özelinde hukuki hazırlıklar devam etmektedir. Detaylı bilgilendirmeyi mail olarak ayrıca sizlerle paylaşacağız. Bu süreçte derneğimizin yanında olmanız hem bizim hem de öğrenciler ve hocalarımızla beraber korumaya çalıştığımız Boğaziçi Ruhu için büyük önem taşımaktadır.”

Ne olmuştu?

BÜMED, 27 Temmuz’da mezunlara gönderdiği e-posta ile kampüse araçla girişlerin sınırlandırıldığını ve üniversite içindeki tesiste içki satışının rektörlük tarafından yasaklandığını duyurmuştu.

BÜMED’e 14 Mayıs’tan itibaren beş kez toplam 575 bin 371 TL tutarında ceza kesildiği açıklanmıştı.

BÜMED’in mezunlara gönderdiği e-postada, üniversite yönetiminin böyle bir idari para cezası kesme yetkisinin bulunmadığı vurgulanarak, “Bu konuda hukuki girişimlerimiz olacaktır. Alkollü içki satışının, gerekli hukuki girişimler sonuçlanmadan, faaliyetlerimizi engellememesi için Lokal’de hizmet veren Niche Cafe’de alkol satışının durdurulması için kendilerine gereken uyarı yapılmıştır” denilmişti.