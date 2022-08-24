Boğaziçi Üniversitesi'nde 16 akademisyen daha uzaklaştırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör Naci İnci’nin kararları tartışılmaya devam ediliyor. Keyfi atamalara ve hukuksuzluklara karşı çıkan akademisyenlerin ise tasfiyesi sürüyor.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde mahkeme kararına karşın Can Candan’ın 15 yıllık ofisi boşaltılmıştı. Önceki gün de ekonomi bölümü başkanı Ünal Zenginobuz görevinden uzaklaştırıldı. İnci yönetimi bu kez de okulda yıllardır ders veren ve fakülteler tarafından başarılı bulunan 16 akademisyenin derslerini iptal etti.

Habere göre endüstri mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tınaz Ekim Aşıcı rektörlüğün "eğer hocalar ofislerini boşaltmazsa biz boşaltırız" tehdidinde buluğunu söyledi.

'Kendi kadrolarını yerleştiriyorlar'

Aşçı, şöyle konuştu:

“Mesnetsiz bahanelerle hocalara disiplin soruşturmaları açıyorlar. Bir yandan korku salıp susturmaya çalışıyorlar, bir yandan da çok değerli hocalarımızı hem idari görevlerinden hem de fiziksel olarak üniversiteden uzaklaştırıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi’ni hızla tahliye ediyorlar ve artık tamamen hâkim oldukları Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato vasıtasıyla kendi kadrolarını yerleştiriyorlar. Bu yapılan her şeyden öte kamu zararıdır.”