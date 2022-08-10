Rektörlük, ‘Odtufans’ için inceleme başlattı, öğrencilerden açıklama geldi

ODTÜ'de mezuniyet törenine pankartla törene katılan üç öğrenci, odtufans sitesinde görüntülerini paylaşacaklarını duyurdular.

Konuyla ilgili ODTÜ Rektörlüğü bir açıklama yaptı.

Üniversite açıklamasında “ODTÜ’nün saygın ve başarılı konumunu destekleyecek şekilde davranmak tüm ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları için temel bir vazifedir. Bu bağlamda, üniversitemizin adını ve kimliğini yansıtan unsurları kullanarak ODTÜ imajına zarar veren söz konusu internet sitesi ile ilgili kişiler için disiplin süreçlerinin, idari ve hukuki işlemlerin zaman kaybedilmeden başlatıldığını ve konunun yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden açıklama

Pankart açan öğrenciler konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Sitenin protesto amacına hizmet etmesi sebebiyle bu açıklamadan sonra devam etme amacı gütmüyoruz, dolayısıyla siteyi ilerleyen süreçte silme kararı aldık." denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"​Bizler İİBF öğrencileri olarak, doğabilecek maddi ve manevî zararları göze alarak toplumsal sorunlara bireysel katkıda bulunmak istedik. Politik meselelere pankart gibi araçlarla dikkat çekilen ODTÜ mezuniyet töreninde bizler de ODTÜ öğrencisi olarak ifade özgürlüğü kapsamında çeşitli yaratıcı araçlarla toplumsal kadın sorununa dikkat çektik. Hiçbir kişi, mensup ve kuruma zarar verme gayemiz yoktur. Sitenin protesto amacına hizmet etmesi sebebiyle bu açıklamadan sonra devam etme amacı gütmüyoruz, dolayısıyla siteyi ilerleyen süreçte silme kararı aldık. ​Bu süreçte yanımızda olup desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ederiz.

​Helin & Zeynep"