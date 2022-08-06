ODTÜ'de Mezuniyet Yürüyüşü: 'Aydınlık bir gelecek için bize bir Devrim gerek'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) geleneksel olarak Devrim Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreni başladı.
ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet törenini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etmişti. Öğrenciler, mezunlar, akademisyenler ve bölümler rektörlüğün kararına tepki göstererek, töreni Devrim'de düzenleme kararı aldılar.
Polis engellemesi nedeniyle kampüse girişlerde sorun yaşanırken, polis iktidarı hedef aldığı iddiasıyla bazı pankartlara el koymuştu.
17.00'de başlaması planlanan 2022 Mezuniyet Yürüyüşü, yoğunluk sebebiyle gecikmeli başladı. Devrim Stadyumu tamamen doldu.
Stadyumda "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz!" sloganları atıldı.
Düzenin samimiyetsiz laflarına karnımız tok, aydınlık bir gelecek için bize Devrim gerek!#Devrim #ODTÜ pic.twitter.com/sCsPA9Bkaa— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) August 6, 2022