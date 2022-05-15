Rektörlük, fakültenin geleneği için 'ilkelerimizle bağdaşmayan' dedi, inceleme başlattı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 90 yıllık geleneği olan İnek Bayramı'na ilişkin rektörlük tarafından disiplin ve adli inceleme başlatıldı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe günü (12/05/2022) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.