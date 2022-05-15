Rektör 'soyunma odası'nın adını değiştirdi, öğrenciler tepki gösterdi

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yaklaşık 10 yıldan bu yana öğrenci, personel ve sivillere hizmet veren GAÜNSPORİUM'da kıyafet değiştirmek isteyenlerin kullandığı odaların kapılarındaki “Soyunma Odası” yazılarını kaldırtarak yerine “Bayan Giyinme Odası” ve “Bay Giyinme Odası” tabelalarını astırdı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, sadece GAUNSPORİUM'a spor yapmak için gidenlerin fark ettiği bu ayrıntı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşmacı olduğu ve Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Sporlarımız ve Kültürümüz konulu söyleşide Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından “Hizmet” olarak katılımcılara duyuruldu.

Özaydın, kent protokolünün yanı sıra, çok sayıda öğrencinin doldurduğu salonda bir sunum yaptı. Sunum sırasında ekrana, “Soyunma Odası Yazısının Giyinme Odası olarak Değiştirilmesi” yazısı yansıtıldı. Özaydın’ın bu hizmetini, “Spor kompleksimizdeki ‘Soyunma Odası yazılarını, giyinme odası olarak değiştirdik” şeklinde anlatması salonda şaşkınlık yarattı.

Öğrenciler tepki gösterdi

Etkinliğin ardından Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Rektör Özaydın'ın tabela değişikliğini “Önemli bir hizmet” olarak Bilal Erdoğan ve kent protokolüne sunmasına tepkilerini dile getirdi.

Öğrenciler sosyal medya hesaplarından rektörün tabela değişikliğini ve buna sunumunda "hizmet" olarak yer vermesini çok sayıda paylaşımla eleştirdi.

“Gaziantep Üniversitesi yine bilimsel dünyaya damgasını vurmuş” şeklinde bir paylaşım yapan Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan ise, “Gaziantep Üniversitesi'nin bir süredir adının ihale usulsüzlük ve adrese teslim kadro ilanları, öğrencilerin isyanlarıyla gündeme gelmesi bu kent için büyük bir haksızlıktır. Rektör Bey'in durumunu artık kentin üst düzey yöneticileri de biliyor. Gaziantep ve Gaziantep Üniversitesi böyle bir haksızlığı hak etmiyor” dedi.