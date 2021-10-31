Rektörden baldızının kadroya alınmasına beddualı savunma

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun baldızı Nihal Tan Kaçar'ı üniversitenin bilgi işlem daire başkanlığında kadroya aldığı ortaya çıktı.

Rektör Tabakoğlu, sosyal medyada konuyla ilgili gelen soruya beddualı yanıt verdi.

Tabakoğlu, "Hocam rektörü olduğunuz Trakya Üniversitesi’nde baldızınıza kadro açmışsınız özel değilse sebebini öğrenebilir miyiz?" diye sorusu üzerine "Aile ve Sosyal politikalar bakanlığında kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat istedi kurumu verdi. Bizimde bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik. 3 yıldır çalışıyor. Evli çocuklu bir hanım. Allah' tan korkmayanlar için yaşasın cehennem" yanıtını verdi.