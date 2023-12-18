Rektör ve ailesi otelde oda bulamadı, şikayetini İstanbul Üniversitesi'nin resmi sayfasından yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1 Ağustos'ta İstanbul Üniversitesine Rektör olarak atamasının ardından kardeşini rektör başdanışmanlığına getirmesiyle tartışma yaratan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, bu defa üniversitenin sitesinden yaptırdığı duyuruyla gündeme geldi.

Prof. Dr. Zülfikar'ın dün ailesiyle gittiği Konya'da bir otelde yaşadığı ''rezervasyon mağduriyeti'' İstanbul Üniversitesi'nin web sitesindeki "duyurular" sayfasında yayınlandı.

Açıklamada, Zülfikar ile ailesinin önceden rezervasyon yaptırmasına rağmen saatlerce odalarına girebilmek için sıra bekledikleri ifade edildi.

Otel yönetiminin özrünün yeterli bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Otelin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

'Kuru bir özürden ziyade...'

İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü imzasıyla yapılan "Konya Dedeman Otel Hakkında Basın Açıklaması" başlıklı duyuru şöyle:

"'Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir.

Bu durumu 'Konya’nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz..."