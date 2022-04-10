Rektör sınavları iftara göre ayarlayacağını açıkladı

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medyadan ilginç bir açıklamada bulundu.

"Bazı birimlerimizde iftar vakti sınav konulduğuna dair paylaşımlar gördük" diyen Kılavuz, "Üniversitemiz konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Konu inceleniyor. Bir hata varsa mutlaka düzeltilecektir. Öğrencilerimizi bu vb. konularda mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. #iftardasınavolmayacak" paylaşımında bulundu.

Ahmet Saim Kılavuz, Erdoğan'ın fetvacısı olarak bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın damadı.