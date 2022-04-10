İmamoğlu: Dini eğitimle manevi bir huzur buluyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sadece Soruyorum'a konuk oldu.

Gerçekgündem'in aktardığı habere göre, İmamoğlu, neredeyse 6 yaşında Kur-an'ı Kerim okuyabildiğini aktararak "Ben Kuran okumaya çok küçük yaşlarda başladım. 6 yaşında Kuran-ı Kerim okumaya başlamıştım. Sıkı bir dini eğitimden geçtim. Dini eğitimle manevi bir huzur buluyorum. Trabzon Lisesi'nde okudum. Trabzon Lisesi'nden okuduğum için gurur duyuyorum. Liseden sonra Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta okurken hayalim kaleci olmaktı." dedi.

Babamın Ülkücü geçmişi var. Anavatan Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyor. Rahmetli amcam da onun gibiydi, sıkı bir MHP'liydi. Büyüm dayılarım CHP'liydi. Dedem Adalet Partili'ydi. Ortağı vardı. Aynı zamanda bacanaktılar. Sıkı bir CHP'liydi.Takılmalar, espriler, ufak tefek münakaşalar olurdu ama kavgaya dönüşmezdi.