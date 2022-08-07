Reklamında Tayvan'ı 'ülke' olarak gösteren Snickers Çin'den özür diledi

Snickers çikolatalarının üretici firması Mars Wrigley, Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak gösteren reklamı sebebiyle sosyal medya üzerinden özür metni yayınladı.

Sputnik'in aktardığına göre, üretici firma Mars Wrigley, Snickers China Weibo hesabından Çin'e yönelik bir özür yayınladı ve ilgili içeriğin değiştirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mars Wrigley, Çin'in milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor ve iş operasyonlarını Çin'in yerel yasa ve düzenlemelerine uygun şekilde yürütüyor."