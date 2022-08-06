Apple etiketlerinden 'Tayvan'da imal edilmiştir' ifadesini kaldırıyor

ABD merkezli Apple, Çin'in yeni gümrük düzenlemelerine kesinlikle uyulması ve ürün etiketlerine "Tayvan'da imal edilmiştir" yazılmaması konusunda tedarikçilerini uyardı.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan Adası'na yaptığı ziyaretin ardından etiketleme kurallarında sıkılaşmaya yönelmiş, yapılacak sevkiyatların kontrol edileceğini bildirmişti. Buna göre, teknolojik ürünlerin etiketlerinde artık "Tayvan'da imal edilmiştir" yerine "Çin, Tayvan'da imal edilmiştir" ya da "Çin, Taipei'de imal edilmiştir" ifadesinin yer alması gerekiyor.

Söz konusu düzenlemenin ardından Apple'ın tedarikçilerinden Pegatron Corp.'un Çin'in Jiangsu Eyaleti'nde yer alan fabrikasında resmi makamlarca teftiş yapılmıştı.