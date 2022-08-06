Tayvan: Çin adaya yönelik saldırı simülasyonları yapıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat 3. gününde devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'in adaya yönelik saldırı simülasyonları yaptığı iddia edildi.

Açıklamada, "Tayvan Boğazı çevresinde askeri tatbikatlarda yer alan Çin uçakları ve donanma gemileri tespit edildi. Bazı uçak ve gemiler, adayı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçti. Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir. Ordumuz uyarı yayınladı, muharebe hava devriyesi ve gemiler konuşlandırdı, duruma karşılık olarak kara tabanlı füze sistemlerini harekete geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası, yakındaki Lieyu Adası ve Beiding çevresindeki sularda Çin'e ait 4 insansız hava aracının uçtuğunun tespit edildiği belirtildi.