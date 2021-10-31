Rekabet Kurumu’nun ceza verdiği CarrefourSA: Yargı yoluna başvuracağız

Rekabet Kurumu'nun idari para cezası verdiği zincir marketlerin içinde yer alan CarrefourSA'dan karara tepki geldi.

CarrefourSA'nın açıklamasında, "Yargı yoluna başvuracağız" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumunca şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbirini kabul etmediğimizi ve yasal haklarımız doğrultusunda kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı belirtmek isteriz. CarrefourSA olarak, geçmişte olduğu üzere gelecekte de doğru ürünü, doğru üreticiden alıp doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla müşterilerimize sunmaya devam edeceğimizi değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda soruşturma yürütülen market zincirlerine toplamda 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verilmişti.